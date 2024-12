Ross Béthio : Le maire Faly Seck exige un audit du foncier de la Commune

Faly Seck, le maire de Ross Béthio, a récemment déclaré qu'une évaluation approfondie de la zone industrielle de la commune est actuellement en cours. Malgré les promesses de développement, force est de constater qu'aucune installation concrète n'a encore été réalisée pour valoriser cette zone.



Le maire a exprimé son inquiétude en affirmant : « Certains entrepreneurs ont même quitté la commune après avoir obtenu leur délibération, abandonnant les engagements pris. » Cette situation soulève des interrogations sur la gestion du foncier local.



Face à ce constat, Faly Seck entend reprendre le contrôle du foncier non exploité afin de le réaffecter à des projets structurels au bénéfice des populations locales. Parmi ces initiatives figurent la création d'infrastructures sociales de base, telles que des écoles, des centres de santé et des espaces publics. Le maire met particulièrement l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie des habitants de Ross Béthio.



Un projet phare envisagé par le maire est la construction d'une gare pour gros porteurs, destinée à désengorger une voie publique souvent saturée par ces véhicules. Ce projet témoigne de sa volonté d'améliorer la mobilité et le cadre de vie des résidents de la commune. « Nous devons réévaluer les terres attribuées et les mettre à la disposition de projets utiles à la population. Cela inclut également des espaces directement destinés à répondre aux besoins des citoyens », a-t-il insisté.



Pour garantir une gestion optimale du patrimoine foncier communal et éviter toute dérive à l'avenir, Faly Seck a exigé la réalisation d'un audit complet. Cet exercice de transparence vise à dresser un état des lieux sur l'utilisation réelle des terres attribuées et à identifier les éventuels manquements. En prenant cette mesure, le maire espère restaurer la confiance des habitants et assurer un développement harmonieux de Ross Béthio.



Avec IGFM