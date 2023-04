Rougeole : 300 cas enregistrés au Sénégal

Depuis le début de l’année, au moins 310 cas de rougeole sont dénombrés.



La pathologie est un peu partout dans le pays. Toutes les régions sont concernées, du moins selon le docteur Ousseynou Badiane. Le coordonnateur du programme national de vaccination interpellé sur la question suite à un cas signalé dans un district du sud du pays explique qu’à chaque fois qu’un district notifie plus de 3 cas, en l’espace de 4 semaines, on considère que ce district est en épidémie parce que c’est une maladie qui fait l’objet d’une initiative d’élimination.



Le docteur Badiane rassure tout de même pour ce qui est des mesures qui sont prises, chaque fois qu’un cas est déclaré.



« La rougeole est une maladie qui a toujours existé au Sénégal donc chaque année il y a des cas. Ce n’est pas une maladie qui est éradiquée nous sommes à une initiative d’élimination c’est a dire l’amener à un seuil où il ne sera pas un problème de santé publique et le Sénégal n’a pas encore atteint ce seuil là », précise le coordinateur du programme national de vaccination.