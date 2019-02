Rufisque: Macky Sall remporte le département avec 54,64 %

Le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall a remporté largement le scrutin dans le département de Rufisque, avec un taux de 54,64 % des suffrages exprimés, selon les résultats affichés lundi en début de soirée au Tribunal de Rufisque par la commission électorale départementale de recensement des votes.



Sur un nombre de 255 630 inscrits, il y a eu 185 282 votants dont 1115 bulletins nuls ;

Le président sortant a obtenu 100 632 voix, suivi du candidat de la Coalition ’’Idy2019’’ avec 34 892 voix (18,7%), Ousmane Sonko 30 186 voix (16,3%). Issa Sall obtient 16 164 (8,7%) et Madické Niang 2273 voix (1,23%).



Le taux de participation est estimé à 72%.



Le département compte 12 communes dont 4 de l’ancienne communauté rurale de Sangalkam. Les plus éloignées sont Sébikotane, Yenne, Sendou et Bargny.



APS