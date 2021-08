S.O.S Saint-Louis a soif, sans ÉLECTRICITÉ ! Ouf ! Ouf !

Je suis essoufflé : je viens de traverser une ville où tout le monde courait , je ne saurais vous dire quelle ville , mais je l’ai traversé en courant alors qu’en y entrant , je marchais , voir tout le monde courait et comme tous j'ai couru j’étais coude à coude avec mon ami Vieux Deme dans mes enjambées, je lui dis pourquoi ces gens là courent comme des fous ?



Il me dit « Ils courent, ils courent vers cet horizon vert pour espérer s’abreuver, ils ont soif, beaucoup trop soif. Cette course est leur vécu quotidien ».



De l’eau ! De l’eau ! A boire ! A boire !



Même pas d’eau pour laver nos morts avec la pandémie, ni d’eau pour nos ablutions .



Si cette course pour l’eau est l’occupation vitale, ailleurs des gens courent pour la gloire , pour les honneurs , d’autres pour des desseins liés à l’avoir.



Courir, toujours courir, voilà ce qui semble être l’apanage éternel des Saints-louisiennes et Saint-Louisiens dans ma ville d’eaux sans eau, nous courons ni pour la gloire, ni pour les honneurs, ni pour l’avoir, nous courons pour la lumière et pour l’eau.



P. Amadou Ba dit Bapau

Pdt de l'Association sénégalaise pour La Défense des intérêts du consommateur (Asdic)