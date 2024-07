SAED : Alassane BA nommé DG en remplacement d'Aboubacry SOW

Alassane BA, Ingénieur agronome a été nommé jeudi directeur de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), en remplacement de Monsieur Aboubacry SOW.



Directeur du développement et de l'appui aux collectivités territoriales (DDAC) de la SAED, M. BA polarise plusieurs années d'expériences à son actif. Il a été chef de division et conseiller du DG de la SAED sur les questions de développement rural.



Il hérité d'un fauteuil secoué par un vent de contestations sur les nominations de son prédécesseur. Des mesures qui, selon la principale représentation syndicale, " favorisent systématiquement des membres de sa famille dans les décisions de recrutement et de promotion au détriment des procédures équitables et transparentes".



