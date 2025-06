SAED–SONADER : un partenariat renforcé autour de la gestion de l’eau et de l’agriculture

La Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED) a reçu hier mardi une délégation de la Société Nationale de Développement Rural (SONADER) de Mauritanie, conduite par son Directeur général, M. Hamada Ould Didi Ould Sid'Ahmed.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre signée le 15 janvier 2024 entre les deux institutions. Une première rencontre avait eu lieu le 20 février 2025 à Rosso, sur la rive droite du fleuve. Elle avait abouti à la création d’un comité technique binational chargé de développer des notes conceptuelles sur des thématiques prioritaires partagées.



Ces thématiques incluent la lutte anti-aviaire, la lutte contre les plantes aquatiques dans les axes hydrauliques, la gestion de l’eau et la maintenance des infrastructures hydrauliques ainsi que que le conseil agricole.



La rencontre a permis de faire le point sur l’état d’avancement de ces travaux techniques et à explorer, avec l’appui de la SAED et de l’équipe de la JICA, les possibilités d’identifier des activités prioritaires pouvant bénéficier d’un appui du Japon. Cela s’inscrit notamment dans le cadre du projet PAPRIZ3, actuellement en cours sous la tutelle de la SAED, en attendant la formulation d’un futur projet régional commun.



Cette coopération transfrontalière ambitionne de renforcer la résilience des systèmes agricoles et hydrauliques dans la vallée du fleuve Sénégal, en s’appuyant sur une approche intégrée et collaborative.