SAED et CIRAD unissent leurs forces pour une agriculture durable dans le delta

La Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ont signé, mardi, une convention-cadre de collaboration portant sur les questions d’agroécologie, de l’envahissement des plantes aquatiques sauvages, entre autres problématiques. Les deux structures souhaitent mettre en place une synergie d’action à travers la recherche pour une meilleure prise en charge de ces enjeux dans la zone.