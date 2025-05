Réduction des pertes en eau : la SAED vante le système californien

Face aux défis du changement climatique, la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) développe de nouvelles technologies d’irrigation pour améliorer la productivité agricole tout en réduisant la consommation d’eau.



Parmi les innovations mises en œuvre figure le système californien, qui consiste à prélever l’eau directement dans le fleuve et à l’acheminer jusqu’aux plantes à travers des canalisations enterrées.



« On élimine tous les carneaux à terre et à ciel ouvert pour limiter les pertes par infiltration ou évaporation. Cela permet aux producteurs d’utiliser moins d’eau tout en obtenant de meilleurs rendements », explique Matayir Mbaye, directeur des aménagements et des infrastructures hydro-agricoles à la SAED.



Les anciens carneaux secondaires et principaux, autrefois constitués de remblais de terre compactés, sont désormais remplacés par des canaux maçonnés, plus résistants et économes.



En a croise M. Mbaye, les résultats sont déjà visibles. « Dès la première campagne, les producteurs ont constaté une baisse significative du coût hydraulique, passant de 150 000 FCFA à 85 000 FCFA, soit une économie de près de 43 % », a-t-il soutenu.