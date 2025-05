FIAN 2025 : le PAFISEM met en avant son appui aux acteurs de la filière semencière

Le Projet d’Appui au Développement des Filières Semencières dans le Bassin du Fleuve Sénégal (PAFISEM) a réaffirmé, ce vendredi, son engagement à renforcer durablement la filière semencière dans la région. L’annonce a été faite en marge de l’ouverture de la Foire internationale de l’agriculture du Nord (FIAN 2025).



Assane Diop, coordonnateur du projet, a souligné les actions menées en faveur de la production et de la distribution de semences certifiées, adaptées aux réalités agroclimatiques locales et aux besoins des agriculteurs.



« La chaîne de valeur semencière est le premier facteur de production dans les autres pays membres de l’OMVS. C’est pourquoi nous devons lui accorder une attention particulière dans notre espace », a-t-il déclaré.



Il a souligné la démarche collaborative du PAFISEM, qui travaille avec l’ensemble des parties prenantes : structures techniques, centres de recherche, services d’appui-conseil, organismes de contrôle et de certification des semences, mais aussi institutions financières et producteurs locaux.



« Nous accompagnons les producteurs et renforçons leurs compétences, car une agriculture performante commence par une semence de qualité », a ajouté Assane Diop.



Financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), le PAFISEM s’inscrit dans une stratégie plus large portée par l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Il ambitionne d'impulser une agriculture plus résiliente et durable, capable de répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de développement économique dans l’espace OMVS.