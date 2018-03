SAINT-LOUIS - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : les performances du CROUS, au menu d’un séminaire (direct)

Le directeur du Centre des Œuvres universitaires de Saint-Louis a insisté samedi sur la pertinence des réformes de l’enseignement supérieur, mises en œuvre conformément à la vision du Président de la République Macky SALL, estimant que cette nouvelle ligne a déjà manifesté les prémisses d'une réussite.



« Cette orientation va permettre de créer un système stable et performant », a dit Ibrahima DIAO, en marge de l’ouverture d’un séminaire de formulation d’un programme d’amélioration de la vie estudiantine (PAVE), ce matin.



Ce conclave présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Mary Teuw NIANE, regroupe la direction du personnel du Crous, les autorités académiques de l’UGB, les étudiants, les autorités locales et personnes ressources qui, durant deux jours vont réfléchir sur les moyens d’instaurer un climat de travail apaisé au sein de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Les participants feront un état des lieux sectoriel de l’institution universitaire avant de faire des propositions d’amélioration des performances du CROUS dans l’accomplissement de sa mission.



À terme, un diagnostic interne du CROUS pourra être fait. Les dysfonctionnements seront listés et les solutions seront préconisées. Un plan d’action servant de feuille de route sera élaboré par les différentes parties prenantes pour la période 2015-2017 avec l’installation d’un comité de suivi des recommandations indiquées.



NDARINFO.COM