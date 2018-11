SAINT-LOUIS est en DANGER. Regardez !

Si la Langue de Barbarie cède sous les violents coups de vagues, Saint-Louis sera rayée de la carte du monde. L'ile de NDAR sera gommée et le SOR sera inondé. Il est temps d'engager des travaux durables et sérieux pour sauver ce bijou en péril. Un Maximum de partages SVP pour éveiller les consciences et susciter une action diligence de la part des pouvoirs publics !!!