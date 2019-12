SALON DE LA NUTRITION : l’Association AGORA pose le débat sur l’équilibre alimentaire (vidéo)

Les rideaux sont tombés sur la première édition du salon de la nutrition et de la santé, organisé par l’association Agora. Des conférences sur la malnutrition, les systèmes alimentaires et la prévention des maladies chroniques ont été tenues. Elles ont été animées par des professionnels de la restauration, de la santé et de l’industrie agroalimentaire. Le public a eu droit à d’importantes démonstrations culinaires. En somme, le conclave a permis de mettre en exergue la relation complique entre la nutrition et l’équilibre alimentaire.