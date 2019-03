SOLIDARITÉ : Ouly DIOP vient de percevoir plus de 9 millions de francs CFA

Une publication rend compte en toute transparence de toutes les actions qui seront menées pour Ouly Diop.



Version courte :

- 765. 219 ont été collectée au Sénégal via mobile money (OM & Wari) 122.920 pour des condiments acheminé chez Ouly Diop à kaolack, 500.000 remis pour ces besoins ponctuels, 120.000 remis pour son régime spécifique et sa prise en charge sanitaire d’urgence. Le reste, un peu plus de 20.000 fcfa en frais de retrait OM



- 12.030 euro collectés sur leetchi, virement en instance par leetchi validé le 20 mars 2019 à recevoir 11681 à Paris. Montant à virer sur un compte au Sénégal au nom de Oly Diop.



Version détaillée :

Comme annoncé, le Leetchi a été définitivement clôturé le 11 mars à 14:49 heure de Paris avec la somme de 12.030,5€.

Leetchi prend une commission de 2,9%.

Leetchi : 12.030,5€

Frais Leetchi (2,9%): 348,88€

Virement effectif qui va tomber sur le compte : 11.681,62 €.



L’intégralité des 11.681,62€ vont être virés sur le compte personnel de l’initiateur de la cagnotte @c_moustaph (sur twitter) puis charge à lui de le virer sur le compte au Sénégal créé pour Ouly Diop.



Le virement a été après envoie de justification validée par Leetchi est est en instance de dépôt sur le compte pré-cité

Au Sénégal la somme de 765.219 fcfa a été collectée via Orange Money & Wari sur les 4 numéros de téléphone proposé par des membres du groupes à Dakar



Le vendredi, 15 les personnes initiatrice de la cagnotte à Dakar sont allées voir Ouli Diop à Kaolack et lui ont remis : 620.000 fcfa reparti comme suit :

-500.000 fcfa en cash

-120.000 fcfa pour achat de légumineuses et d’équipements électroniques de suivi sanitaire sur recommandation du médecin qui accompagnait l’équipe

-les 122.920 ayant servi pour l’achat de denrées alimentaires

-le reste en frais de retrait OM



Un compte bancaire au Senegal sera ouvert pour la cause au nom de Ouly Diop dans les plus brefs délais pour recevoir les fonds et nous permettre de vous rendre compte de ce qui a été fait avec vos dons.