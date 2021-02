" SONKO a été piégé", dixit Me Abdoulaye WADE

L’ancien Président Abdoulaye Wade s’est prononcé sur l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr qui défraie la chronique depuis quelques semaines.



Dans une note reçue, ce dimanche 14 février, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (PDS) a déclaré:



« J’ai le sentiment que SONKO a manqué de prudence et a été piégé. Apparemment, son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses. Je condamne cette façon d’éliminer un adversaire politique ».



Abdoulaye Wade de laisser entendre: « Le PDS exige que la provocation soit constatée et qu’il soit dit qu’il n y a pas de délit. En conséquence, le PDS s’oppose à la levée de l’immunité parlementaire du député Sonko ».



Le leader du Pasteur-Les-Patriotiques est accusé de viol et de menaces de mort par la masseuse Adji SARR âgée de 20 ans.



SENEWEB