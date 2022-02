Sadio MANE: « quand j’ai raté le 1er penalty, j’ai immédiatement pensé à Aliou CISSE»

Fortement critiqué ces derniers mois, Aliou Cissé s’est offert la paix éternelle en amenant le Sénégal sur le toit de l’Afrique. Un premier sacre à la CAN qui a poussé l’ailier Sadio Mané (29 ans, 80 sélections et 26 buts) à rendre hommage à son sélectionneur.



«Je vois le peuple sénégalais, il a beaucoup souffert, tout le monde, mais personnellement ce trophée je le dédie à Aliou Cissé. Cet homme, vous n’allez pas savoir ce qu’il a apporté pour le football sénégalais. Surtout, ce qu’il a apporté pour nous, mentalement, tout. Je pense que ce trophée, si je vous le dis, je le dédie à Aliou Cissé, croyez-moi, ce mec, ce monsieur il mérite tout. Et vous savez, quand j’ai tiré le premier penalty et que j’ai raté, j’ai immédiatement pensé à Aliou Cissé», a lancé le meilleur joueur de la CAN en zone mixte.



