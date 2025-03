Saint-Louis | Nancy Sow (Pastef) souligne la place essentielle des femmes dans le Référentiel Sénégal 2050

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les militantes de PASTEF/Saint-Louis se sont mobilisées pour rappeler leur rôle essentiel dans la mise en œuvre du Référentiel Sénégal 2025. Lors d’une conférence religieuse organisée à Pikine Guinaw Rails, Nancy Sow, responsable du parti, a mis l'accent sur l’implication indispensable des femmes dans la réussite de ce programme de gouvernance, porté par le président Bassirou Diomaye Faye.



« Les femmes doivent jouer un rôle prépondérant pour la concrétisation du Référentiel Sénégal 2050, et nous sommes prêtes à accompagner nos autorités pour atteindre les résultats escomptés », a déclaré la membre du Mouvement national Jiguen Pastef (MOJIP).



Elle a salué la montée en responsabilité de plusieurs militantes de PASTEF, illustrant la reconnaissance de leur engagement au sein du parti. Elle s’est particulièrement réjouie de la nomination de Diarra Sow à la direction de l’Office des Lacs et Cours d’Eau du Sénégal (OLAC). Présente à cette rencontre, Diarra Sow incarne, selon la responsable politique, cette nouvelle dynamique où les femmes sont appelées à occuper des postes stratégiques pour le développement du pays.



Mme Sow a encouragé l'implication continue des militantes pour soutenir les initiatives du parti et ses leaders, réaffirmant son appui à la candidature de Moustapha Niang aux prochaines élections municipales.



La rencontre a rassemblé des membres des différentes entités de PASTEF. Des représentants des Mouvements Maggi Pastef et des Doomu Daara Patriotes (MODDAP) ont pris part à l’événement, à côté de Babacar Diop, directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis.