Saint-Louis : 1 803 recrues du 12e bataillon d’instruction signent leur pacte avec la Nation

Un total de 1 803 soldats, dont 87 femmes, ont signé ce vendredi leur pacte avec la Nation sénégalaise, lors de la cérémonie de présentation du drapeau du 12e bataillon d’instruction, organisée au camp Dakhar Bango.



La cérémonie, présidée par le colonel Alioune Samassa, commandant la Zone militaire n°2, a été marquée par le rappel solennel du chef de corps, colonel Mamadou Fall, sur les valeurs fondamentales de l’Armée nationale.



Il a exhorté les nouvelles recrues à cultiver la responsabilité, la discipline et la recherche permanente de la perfection, piliers du service militaire au Sénégal.





