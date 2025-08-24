Saint-Louis : 25 jeunes formés en transformation laitière reçoivent leurs titres de qualification

Vingt-cinq jeunes, dont une majorité de femmes, ont reçu leurs titres de qualification professionnelle en transformation laitière.



La cérémonie s’est déroulée samedi dans les locaux de l’antenne locale de l’Office national de formation professionnelle (ONFP), en présence de son directeur général, Mouhamadou Lamine Bara Lô.



« On a eu le plaisir de remettre des titres de qualification à 25 jeunes qui ont été formés avec une majorité de femmes dans la transformation du lait », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette filière dans une région où beaucoup de lait produit reste encore perdu.



Le directeur général de l’ONFP a rappelé que le gouvernement est dans une logique de renforcement de la filière laitière, « avec pour grand défi la transformation des produits afin de créer davantage de valeur ».



Grâce à cette formation, les bénéficiaires ont acquis des compétences leur permettant de produire plus de 15 sous-produits laitiers, tels que beurre, beurre épicé, yaourts simples et épicés, ou encore fromages. Ils ont également été initiés aux normes d’hygiène, de qualité et de sécurité alimentaire.



M. Lô a par ailleurs annoncé la mise en place de mesures de suivi et d’accompagnement pour soutenir ces jeunes dans la valorisation de leurs acquis.



