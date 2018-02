Saint-Louis : 293 concessions connectées au réseau d’évacuation d’eaux usées

Au terme des travaux du projet d’assainissement des quartiers de Ndiolofène SUD, Diamaguène, Léona et Eaux-Claires, 293 concessions bénéficient désormais d’un raccordement au réseau d’évacuation d’eaux usées. Ce programme mis en œuvre par l’Agence de Développement Communal (ADC) grâce à l’appui de la ville de Toulouse, de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de Toulouse métropole, a bénéficié d’un financement de 282.061.510 FCFA.



« En plus de contribuer à la restauration d’un environnement adéquat dans les quartiers bénéficiaires, il a permis d’éliminer les nuisances provenant du déversement des eaux usées dans les rues », a expliqué Boun Daouda SOUMARE, le Directeur général de l’ADC.



Le projet a également facilité la construction de 15 boxes dont deux réservés aux enseignants à l’école Boly DIAW. L’une des latrines a été aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Aux établissements scolaires de Rawane NGOM et Saer SEYE, les toilettes ont été entièrement réhabilitées par cette initiative fruit de la coopération décentralisée.



Par ailleurs, il a permis de réaliser des aménagements intérieurs et d’adaptations de toilettes pour 48 concessions démunies (24 à Ndiolofène Sud, 8 à Diamaguène, 6 à Léona et 10 aux Eaux-Claires). Il s’agit, entre autres, de connexion du réseau d’évacuation intérieure aux décanteurs, d’élimination de fosses septiques et de construction de bacs lave-vaisselles.



