Saint-Louis : 410 blocs de récifs artificiels immergés dans l’Aire Marine Protégée (vidéo)

L’activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’amélioration du cadre de vie des communautés de pêcheurs de la langue de barbarie, financé par Kosmos BP Sénégal Limited et piloté par l’ONG Le Partenariat. Il intervient dans un contexte où les pêcheurs de la langue de barbarie sont confrontés à d’énormes difficultés liées à un manque de ressources en mer. Les changements climatiques agissant négativement sur leurs habitants, ces populations s’enlisent de plus en plus dans la désuétude.



« Le plan d’action a été déroulé dans un cadre purement inclusif. C’est ce qui explique le franc succès enregistré », renseigne Papa Mamadou CISSE, chef du projet. « Il va contribuer de manière considérable à la remontée d’espèces marines », a-t-il ajouté en magnifiant la synergie collaborative entre les parties prenantes à ce projet pilote d’une durée d’un an.



« C’est un plaisir de constater la dynamique collaborative, d’engagement et d’implication que ce projet a pu provoquer entre les communautés, les services techniques et l’ONG le Partenariat », a déclaré Mamadou Mar FAYE, le responsable des affaires extérieures de Kosmos Sénégal.



« Cette intervention est faite manière volontaire en rapport à des besoins qui ont été exprimés et sur la base de l’analyse du contexte de raréfaction des ressources halieutiques. En contribuant à créer ces zones de reproduction, nous participons à développer davantage la biodiversité marine », a précisé M. FAYE.



