Saint-Louis : "7500 cartes d'électeurs en souffrance au niveau des commissions"

En effet, les opérations de retrait des cartes d'électeurs ont démarrées il y a une dizaine de jours mais elles se déroulent timidement au niveau du Département de Saint-Louis où sur près de 7500 cartes d'électeurs, seules 650 d'entre elles sont retirées et le reste est en souffrance au niveau des différentes commissions.



Au niveau de l'arrondissement de Rao où 3490 cartes d'électeurs sont disponibles, seules 121 cartes sont distribuées et il reste 3269 cartes. Concernent la commune de Saint-Louis, sur un total de 3970 cartes d'électeurs disponibles, seules 524 cartes ont pu être distribuées avec un stock restant de 3446 cartes.



"Ce que nous pouvons noter à partir de ce constat, c'est que les populations ne viennent pas pour le moment en masse retirer leurs cartes. Ce qui est déplorable. Pourtant lors des inscriptions, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui étaient venus s'inscrire au niveau de la Préfecture. Donc, j'ose espérer que d'ici la fin du mois, nous pourrons avoir un taux de retrait assez important", a soutenu le Préfet Modou Ndiaye.



Selon l'autorité, il est nécessaire que les gens aillent retirer leurs cartes d'électeurs le plus tôt possible. "Il ne faut pas qu'ils attendent la dernière minute pour venir se bousculer à la Préfecture", a-t-il suggéré tout en annonçant une caravane qu'il a prévu au niveau départemental pour sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de retirer leurs cartes d'électeurs.



NDARINFO.COM