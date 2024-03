Saint-Louis : Boubacar Camara s’engage à signer des accords de pêche équilibrés

Le candidat de la coalition Kamah 2024, Boubacar Camara, s’est engagé samedi à signer des accords de pêche équilibrés s’il accède à la magistrature suprême, au terme de la présidentielle de mars 2024.



‘’(…) Et c’est ce que nous allons changer avec notre programme qui permettra de structurer des financements pour signer des accords de pêche équilibrés pour avoir les infrastructures qu’il faut, former les pêcheurs pour leur permettre de vivre de leur métier’´, a-t-il déclaré.



Il s’est également engagé à former les pêcheurs de Saint-Louis, pour leur permettre de vivre de leur métier,



Boubacar Camara s’entretenait samedi après-midi avec des journalistes en marge d’une caravane organisée par sa coalition pour aller à la rencontre des populations de la vieille ville en perspective de la présidentielle du 24 mars.







Il déplore le déficit de politiques infrastructurelles et de modernisation du secteur de la pêche à Saint-Louis.



‘’Il n’y a pas de politique infrastructurelle pour la pêche, pour mettre en place des quais de pêche et les financer. On ne sent pas une chaîne de froid pour conserver le poisson. On ne sent pas une politique pour ramener certaines espèces de poissons’´, a-t-il relevé.



Il juge faible le niveau de protection des ressources de la pêche.



Le candidat de la coalition Kamah 2024 a promis d’associer les acteurs de la pêche saint-louisiens aux conditions d’exploitation du gaz et du pétrole, une fois élu à la tête de ce pays.



APS