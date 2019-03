Saint-Louis : Célébration en grande pompe de la victoire du président Macky SALL (vidéo)

Les militants de l’Alliance pour la République (APR), proches du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et ceux du Mouvement Action Sénégal (MAS) se sont mobilisés, samedi, sur la place Abdoulaye WADE pour célébrer la réélection de Macky SALL au premier tour de la présidentielle. Une forte affluence renforcée par d’importantes délégations venant des communes de MPAL, FASS, GANDON et GANDIOL.



L’engagement de Mary Teuw NIANE, « l’un des principaux artisans de la réélection du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) », a été souligné Yérim THIOUB, le président du MAS, en marge de cette initiative spontanée des militants. Il a réaffirmé son soutien « indéfectible » au coordonnateur du comité électoral dont il a loué les qualités morales.



« C’est un homme de savoir reconnu à travers le monde. Il est discipliné, poli et correct », a-t-il dit en indiquant que l’ancien recteur de l’université « porte les marques d’un grand leader ». « Mary Teuw NIANE est une référence sûre pour la jeunesse », a ajouté M. THIOUB.



Prenant la parole, le professeur NIANE a adressé de vifs remerciements aux populations de la commune de Saint-Louis et du département pour leur choix porté sur le président SALL. Il a également exprimé sa gratitude à son homologue Yérim THIOUB ainsi qu’à ses partisans.



Le ministre a invité les populations à prier pour que « le second mandant du président Macky SALL acquis par les résultats et la sympathie, la volonté des militantes et des militants soit encore meilleur que le premier ».



« Saint-Louis est fière de vous et fière de vous avoir donné votre moitié qu’est Marième FAYE », a déclaré les responsables de l’APR. « Monsieur le président, vous avez beaucoup donné à Saint-Louis, mais elle vous demande encore davantage. Sachez qu’elle sera toujours à vos côtés pour vous soutenir avec ses responsables », a-t-il laissé entendre.



>>> Extraits du meeting de remerciements ...