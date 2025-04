Saint-Louis : Cinq personnes arrêtées pour tentative de trafic de migrants vers les Canaries

L’antenne de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de la Direction de la Police aux Frontières (DPAF) a procédé à l’interpellation de cinq (05) individus pour tentative de trafic de migrants par voie maritime et association de malfaiteurs, renseigne une source policière.





Il s’agit essentiellement du réparateur et du décorateur de la pirogue, de l’animateur principal du voyage et des deux capitaines qui devaient conduite la pirogue vers les îles les canaries.





Poursuivant, l’embarcation, les téléphones portables des mis en causes et les filets de pêche ont été saisis et mis sous scellés. A l’issue de l’enquête, les mis en cause ont été conduits devant le Procureur de la République Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



