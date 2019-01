Saint-Louis : Comment les Croix-rouge sénégalaise et espagnole comptent préparer les populations contre les catastrophes naturelles

Un territoire à l’essai pour les catastrophes



Le développement d’outils technologiques comme stratégie d’adaptation et de réaction au changement climatique est précisément l’un des points clés du projet CLIMA-RISK. Il centre également ces actions sur l’élaboration d’études techniques orientées sur la planification stratégique du territoire. À cet égard, il bénéficie de la collaboration de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) et étend sa mission au Cabo Verde.



Les îles Canaries et l’archipel africain sont des territoires entièrement exposés à la mer et à ses phénomènes naturels. C’est pourquoi une planification stratégique du territoire qui garantisse leur résilience est vitale. Une dizaine d’enseignants de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria y travaillent actuellement. « La prévention, l’atténuation des risques et la gestion de catastrophes sont les trois branches sur lesquelles se centre l’étude », indique l’enseignante Flora Pescador. Pour ce dernier domaine, l’objectif est de « développer des constructions destinées au refuge et à la protection en cas de catastrophe et de risques ».



Les experts étudient actuellement différentes zones du sud et du nord de l’île de Grande Canarie qui, selon Flora Pescador, peuvent être utilisées comme zones pilotes pour mettre en pratique la méthodologie de l’atténuation. Ils souhaitent transférer au Cabo Verde l’expérience qu’ils acquerront dans la région en raison des similitudes que partagent les deux territoires. Leur mission ne se limite pas uniquement au périmètre de l’île ; elle concerne également le Sénégal. « Ce sont tous des territoires vulnérables au changement climatique. Les érosions au niveau de la mer, le climat semi-aride et les pluies torrentielles sont des conséquences perceptibles de ce phénomène », constate l’enseignante des Canaries.



En quête de nouveaux produits marins



Les changements rapides que connaît actuellement la planète obligent à chercher de

nouveaux produits et de nouvelles industries. Ainsi, l’Institut technologique des Canaries (ITC) a fait de la grande biodiversité marine de la Macaronésie l’épicentre du projet MACBIOBLUE, une autre initiative inscrite dans le programme de coopération territoriale Interreg MAC 2014-2020 et financée à hauteur de près de 2 millions d’euros. Plusieurs universités et centres de formation des Canaries, du Cabo Verde et du Sénégal développent actuellement des actions de formation qui aideront les entreprises à renforcer les « biotechnologies bleues », lesquelles consistent à identifier et créer de nouveaux produits et procédés industriels dans l’océan. L’un des secteurs potentiels est l’exploitation commerciale des espèces d’algues autochtones.



Le projet a pour finalité d’atteindre le marché régional et international et de créer de la richesse et une diversification. Pour cela, il s’appuie sur la technologie comme outil et développe des actions de démonstration dans les centres de R&D des partenaires. L’idée est de réutiliser et donner une utilisation efficace à la grande quantité d’algues qui s’accumulent dans les océans des territoires de coopération ; certaines d’entre elles peuvent avoir une utilité dans le domaine de l’esthétique mais aussi de la pharmacologie.



Le principe transversal à toutes ces activités est le développement durable ; en effet, MACBIOBLUE défend l’utilisation uniquement d’algues présentant un grand intérêt afin de veiller à la conservation de cette ressource ayant une grande valeur environnementale dont dépendent d’autres activités vitales comme la pêche.