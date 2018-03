Saint-Louis : Consultations gratuites du cancer du sein, le 25 Octobre 2013

L'association Henriette qui regroupe des sénégalais de la diaspora, en partenariat avec la ligue sénégalaise contre le cancer, compte tenir la deuxième édition de campagne d'information et de sensibilisation sur le cancer du sein.



Dans son agenda, des rencontres, discussions et conférences seront organisées ainsi que des consultations gratuites de cancer du sein à Louga et à Saint-Louis.



Cette campagne, nous dit-on, débutera le Lundi 21 Octobre 2013 à Louga et se terminera le Vendredi 25 Octobre 2013 à Saint-Louis.