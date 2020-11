Saint-Louis : ’’Cris et Chuchotis’’, nouveau recueil de poèmes de Papis Diallo

L’écrivain-poète, Abdoukhadre Diallo, Alias Papis Diallo, vient de publier aux éditions l’Harmattan Sénégal un recueil de poèmes, intitulé ’’Cris et chuchotis’’.



’’Dans cette nouvelle publication, l’auteur a braqué sa camera sur les coins et recoins d’un … village planétaire suffoquant de l’odeur d’un mélange de sueur, de boue et de sang, en donnant des noms à ces visages, dont, entre autres, les victimes de l’ignoble massacre de Thiaroye, des enfants de Soweto, les oubliés de la Palestine, les refugiés, les enfant-soldats et les martyrs comme George Floyd’’, écrit le préfacier, le professeur Alpha Amadou Sy.



Selon Sy , ’’ce survol, par la vertu des mots, des maux, qui asphyxient notre planète ne pouvait ignorer cet intrus qui s’est subrepticement incrusté dans le quotidien des humains’’.



Le préfacier estime qu’’’en dépit de tout (....) Abdoukhadre Diallo garde l’espoir, chante et magnifie l’espérance’’.



’’Cet optimisme, notre monde qui pâlit toujours d’avantage en a si grandement besoin. Et nous sommes sûr que le lecteur va se délecter en ouvrant chaque page de Cris et Chuchotis’’, dit Pr Alpha Amadou Sy.



Né à Saint-Louis du Sénégal, Abdoukhadre Diallo est diseur de poèmes, co-auteur de ‘’Confluences’’, recueil publié en 1995 aux éditions Xamal Saint-Louis.



Il est ancien directeur du festival international de jazz de Saint-Louis et auteur du recueil de poèmes ’’Celle que j’attendais’’ paru en 2017 aux éditions L’Harmattan.



APS