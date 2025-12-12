Saint-Louis : Deux pirogues disparues en mer depuis treize jours, l’inquiétude grandit à Guet Ndar

Huit pêcheurs de Guet Ndar sont portés disparus en mer depuis treize jours. Partis à bord de deux pirogues, ils n'ont plus donné signe de vie, plongeant leurs familles et toute la communauté dans une angoisse croissante.





Malgré quelques initiatives locales pour tenter de les retrouver, les recherches menées par d'autres pêcheurs sont restées vaines.



Selon la RFM, les deux embarcations se trouveraient dans une zone maritime difficilement accessible sans moyens aériens.



Les proches des disparus interpellent les autorités. Ils appellent à l’intervention urgente du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, rappelant que Guet Ndar leur a apporté un large soutien électoral.





« L’État du Sénégal doit nous aider. Nous ne pouvons plus dormir. La population de Guet Ndar souffre actuellement », implorent les familles.





Les habitants demandent le déploiement de moyens logistiques adaptés, notamment des hélicoptères et des avions, pour intensifier les recherches et espérer retrouver.



MS/NDARINFO





