Saint-Louis : Faire de la réserve de Gueumbeul "un véritable hub touristique" (vidéo)

Des représentants de services déconcentrés de l’État et des collectivités localités, des chercheurs de l’Université Gaston Berger et des passionnés de l’environnement ont planché, jeudi, sur un projet de valorisation de la réserve spéciale de faune de Gueumbeul. Cette stratégie de relance préconise des activités multiformes pour la période 2020-2024. Elles devront permettre de faire de cette unité écologique, un véritable hub touristique. Une diversification et une réintroduction d’espèces fauniques menacées sont en vue dans cette dynamique qui nécessite l’accompagnement des bailleurs sensibles à la préservation de l’écosystème. Le conclave autour de ce document stratégique a permis de recueillir les attentes et préoccupations des communautés environnantes.