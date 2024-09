Saint-Louis - Festival ”Au tour des cordes” : la quatrième édition s'ouvre le 31 octobre

”Dans quelques semaines, on va fêter la quatrième édition. C’est un grand challenge. C’est beaucoup de travail, c’est beaucoup d’énergies, mais la motivation domine tout”, a-t-il déclaré dans un entretien avec l’APS.



Le promoteur de ce rendez-vous culturel annonce que plusieurs artistes en provenance de l’étranger vont prendre part à l’édition 2024.



”Des artistes sont venus des Etats-Unis, de Suède, d’Asie parce que ce festival se veut international”, a-t-il rappelé.



Selon le virtuose de la kora, ”cet événement va plus que jamais revêtir un caractère international”. ‘’Des musiciens nous viennent des Etats-Unis, de Belgique, de France, du Burkina, du Mali, du Nigeria, de l’Espagne, de l’Italie, du Venezuela et voilà, j’en passe. Donc, il se veut vraiment international”, insiste-t-il.



Il déclare que son souhait “était qu’on puisse voir le monde à partir de Saint-Louis, à travers nos instruments”.



Il a dit avoir parcouru certains pays à travers le monde, en valorisant et en représentant la tradition, la culture sénégalaise, d’où l’idée de ”mettre en place ce projet”.



Pour l’édition de cette année, Ablaye Cissoko dit envisager des stages, mais également des masterclass en se basant sur des artistes sénégalais.



Parlant du concept ”Au tour des cordes”, le grand maître de la kora dit vouloir faire une liaison à travers son instrument de musique à cordes qu’est la kora entre Saint-Louis et le reste du monde pour faire découvrir les autres cultures, mais également les autres traditions.



Selon lui, le lycée de jeunes filles Ameth Fall et l’Institut français figurent parmi les lieux choisis pour abriter ce festival.