Saint-Louis JAZZ 2019 : la Femme à l’honneur (vidéo)

Saint-Louis revit au rythme du Jazz, du 26 au 30 avril 2019. Pour cette 27e édition, une bonne sera accordée aux femmes avec la participation de belles voix d’ici et d’ailleurs. L’Association qui portait jusque là l’événement se mue en fondation pour mieux s’organiser. Mais son élan est toutefois brisé par la faible soutien de la Commune de Saint-Louis et de l’État. À sa 27e année, Saint-Louis Jazz peine à recevoir une assistance de taille au moment où, des évènements comme la Biennale de DAKAR reçoit une enveloppe de 500 millions de francs CFA. En dépit, des mélimélos politiques de la présidentielle, Saint-Louis Jazz veut offrir un « Festival de qualité » grâce au soutien fidèle et constant de la BICIS et de BNP Paribas. Le programme, les enjeux et les innovations avec le président Me Ibrahima DIOP …