Saint-Louis Jazz et le pari de la transition organisationnelle – vidéo

Le coup d’envoi de la 30e édition du festival International de la Jazz de Saint-Louis a été donné. Depuis deux jours, les notes de musique résonnent sur Baya NDAR. L’association qui a pu bénéficier cette année d’un soutien constant de la part du Gouvernement et de la Mairie de Saint-Louis veut matérialiser sa mutation longuement réclamée et quitter les chantiers de l’amateurisme. En a croire, Me Ibrahima DIOP, son président, la structure tient à se muter en Fondation. Il a annoncé la reprise de discussions internes pour concrétiser le projet. Cette réorganisation devrait conférer à l’organisation de cet événement plus de transparence. Elle devra encore susciter un impact économique certain dans la ville qui l’abrite.