Saint-Louis Jazz : la 27e édition prévue du 26 avril au 1er mai 2019

Événement de grande envergure, le Saint-Louis jazz a dans un passé récent, accueilli d’importantes figures du jazz comme Roy Haynes, Louis Sclavis, Archie Shepp, Doudou Ndiaye Rose, Horace Parlan, Soriba Kouyaté, Randy Weston, Lucky Peterson, Richard Bona, Jack De Johnette, Mc Coy Tyner, Ali Farka Touré, Elvin Jones, Abdoullah Ibarhim, Gana Mbow, Joe Zawinul ou encore Pharoah Sanders.



L’an dernier, le festival fidèle a ses habitudes, a proposé une belle brochette de stars dont le bassiste camerounais Étienne Mbappé, le soliste américain Stanley Enow et son compatriote batteur Wil Calhoun, Paco Séry de la Côte d’Ivoire et le griot sénégalais Ablaye Cissoko.





Pour le public très métissé de la rencontre, la 26e édition a été un vrai régal, à en croire les propos de la Camerounaise Ange Fandoh venue assister : « C’était un beau spectacle, riche en couleurs et en émotions. Saint-Louis est aussi une ville magnifique qui propose toutes les commodités pour permettre aux festivaliers d’y passer un agréable séjour ».



Le Festival International de Jazz de Saint-Louis n’enchante pas que le public, mais aussi les artistes qui y participent. La chanteuse sénégalaise Awa Ly que nous avons rencontrée à la fin de sa prestation l’an dernier, a dit son ressenti avec beaucoup de sincérité « C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai réalisé ma performance sur la scène de ce festival. Ma première ici a été une expérience unique et je dois admettre que j’étais un peu tendue. Mais je suis heureuse d’avoir chanté dans la ville de Saint-Louis et devant un si beau public ».



Comme l’an dernier, le festival célébrera en musique la date du 30 avril, déclarée par l’UNESCO : journée internationale du jazz.



Le Saint-Louis jazz c’est de la musique savante, des milliers de visiteurs et de nombreuses actions sociales des partenaires du festival au profit des saint-louisiens.