Saint-Louis : L’appel à la retenue de la société civile indignée par les scènes de violence au marché SOR

Les représentations locales de la Fédération des Associations de Femmes Sénégalaises (FAFS), du Réseau Siggil Jigéen, du Forum Civil et de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) fustigent les violences qui ont éclaté hier lundi au passage de la caravane de l’intercalation Samm Sa Kaddu- Takku Wallu au marché SOR de Saint-Louis. Des heurts qui ont provoqué plusieurs blessés admis au centre hospitalier régional de Saint-Louis, le pillage d'une boutique de vente d'habits et des arrestations de garde du corps. La société civile appelle la classe politique à faire preuve de retenue an invitant les autorités administrations à sécuriser le reste de la campagne et le déroulement du vote.