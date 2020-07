Saint-Louis : La représentante de l’OMS satisfaite de la gestion de la pandémie

La représentante-résidente de l’Organisation mondiale de santé (OMS) au Sénégal, Dr Lucile Imboua, a exprimé vendredi, sa satisfaction concernant la gestion de la pandémie de Covid-19 dans la région de Saint-Louis (nord).



"Les équipées soudées ont travaillé ensemble sous la bonne coordination du gouverneur et du médecin chef de la région médicale", a-t-elle notamment salué lors d’un point de presse, en présence du médecin-chef de la région médicale, Dr Seynabou Ndiaye et de la représentante du ministre de la Santé.



La représentante-résidente de l’OMS au Sénégal vient ainsi de boucler une visite de quelques jours dans la région de Saint-Louis,



Elle a salué l’implication de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police qui ont travaillé de manière multisectorielle avec la région médicale de Saint-Louis, afin de ’’réussir la riposte contre le Covid-19’’.



L’implication de l’hôpital régional de Saint-Louis a été une bonne chose pour accueillir et traiter les cas détectés, avec une bonne articulation des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie, a noté Dr Imboua.



Selon elle, l’OMS apporte tout son appui aux différentes régions du Sénégal. "Cela va continuer, car nous avons noté les défis à relever, surtout avec la levée des restrictions où les populations doivent vivre avec le virus", a-t-elle souligné.



"Il est important de réajuster les stratégies d’appui et cela aussi a motivé la visite que j’ai effectuée dans la région de Saint-Louis afin de voir comment nous allons faire face", a-t-elle ajouté.



APS