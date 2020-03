Saint-Louis : Lancement des travaux de la digue de protection de la Langue de Barbarie (vidéo)

Les travaux de construction de la digue de protection côtière de la Langue de Barbarie, à Saint-Louis, ont démarré samedi en présence du ministre des Collectivités territoriales, Oumar Guèye. Le lancement des travaux a eu lieu en présence de l’ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot. La digue de protection, d’une longueur de 2.150 mètres, va coûter 10,5 milliards de francs CFA, selon M. Guèye. L’Agence française de développement contribue au financement de l’ouvrage, dont les travaux effectués par la société Eiffage vont durer un an et demi, a-t-il dit. Les populations de la Langue de Barbarie attendent depuis plusieurs années la construction de cette digue de protection qui va arrêter l’érosion côtière, qui a entraîné la destruction de nombreuses maisons et d’infrastructures publiques et privées.