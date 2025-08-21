Saint-Louis : Les chefs de village veulent consolider la sécurité et la cohésion sociale

L’Association des chefs de village de Saint-Louis a entamé une tournée de proximité dans la région, avec pour objectif de renforcer la collaboration avec les autorités administratives.



La délégation, conduite par son président Babacar Ba, s’est rendue hier dans l’arrondissement de Ndiaye. Selon lui, cette initiative vise à consolider la sécurité dans les zones rurales, à intensifier la lutte contre le vol de bétail et à combattre l’usage du chanvre indien.



« Nos conclusions seront remises au gouverneur », a précisé M. Ba, qui a par ailleurs insisté sur le respect dû aux institutions de la République. « Le manque de respect au président de la République et au Premier ministre est inacceptable », a-t-il martelé.



Au cours de cette étape, les chefs de village ont également formulé plusieurs doléances auprès des autorités et ont réaffirmé leur engagement à contribuer au renforcement de la stabilité et de la cohésion sociale dans le pays.





