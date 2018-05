Saint-Louis : Les "facteurs de succès" du processus électoral partagés par la DGE

"Cinq facteurs sont la base du succès du processus électoral sénégalais dont notamment l’ouverture à tous les acteurs du processus, une large concertation" a listé M. Cissé qui donnait une communication sur le processus électoral au Sénégal.



Le directeur de la Formation et de la Communication à la DGE était invité à un atelier organisé par l’APS en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA) sur les mutations d’une agence de presse face à l’avènement des réseaux sociaux et le processus électoral sénégalais.



Bernard Casimir Demba Cissé a également souligné "la large concertation qui existe entre les acteurs, le principe de subsidiarité à tous les niveaux, la neutralité de l’administration électorale, l’impartialité et le professionnalisme de la DGE".



M. Cissé a fait remarquer que "le système électoral sénégalais est transparent et fiable".



APS