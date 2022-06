Saint-Louis : Ndèye SENE, championne de Basket, candidate aux Législatives

Après les élections locales, l’ailière d’ISEG Sports qui avait battu campagne pour Moussa DIOP, dépose sa candidature pour les législatives sous la bannière de la coalition « AAR SENEGAL:



« Le basket est une activité comme les autres. Avant la fin de ma carrière, je dois me pencher sur ma reconversion. Comme nous sommes des jeunes de Saint Louis, nous devons retourner au bercail et . Nous avions déjà marqué notre empreinte lors des dernières élections locales. J’ai l’habitude de suivre nos députés à l’assemblée nationale, mais je n’en vois pas beaucoup qui plaident pour le sport. Je ne vois pas d’ailleurs ceux qui plaident pour les la ville de Saint Louis. C’est la raison pour laquelle je me compte m’engager lors des prochaines élections législatives, sous la bannière de la coalition Aar Sénégal. » a déclaré la quadruple reine du basket et championne d’Afrique.



Et de poursuivre : « Je peux allier le sport et les activités politiques. D’ailleurs je reviens d’une séance d’entrainement et cela ne me dérange pas.