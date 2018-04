Saint-Louis : Ousmane SONKO « choqué » par les conditions « inhumaines » de sinistrés de KHAR YALLA

Le président des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes) s’est dit attristé par les conditions « inhumaines » que vivent les populations de la Langue de Barbarie recasées à Khar Yalla. Ousmane SONKO qui effectue une tournée nationale dans le nord du pays s’est entretenu, hier, avec des victimes de l’avancée de la mer logées dans ce site.



« On regroupe sous une seule tente cinq familles dans des conditions extrêmement précaires », a constaté le député. « Certains vivent sous les bâches sans latrines, eau et électricité depuis deux ans, d’autres depuis huit moins, au moins. J’interpelle les autorités de ce pays. Je les considère comme les responsables de cette situation que vivent les populations », a confié Ousmane SONKO.



« Je ne peux pas comprendre qu’un président, de surcroit le maire de la ville qui se trouve être son beau frère puisse voir cela et vivre décemment dans leurs châteaux et leurs palais », a-t-il ajouté.



« C’est inadmissible. On ne peut pas gouverner dans ces conditions. Je vais interpeller le gouvernement parce qu’il a failli

», a déclaré l’inspecteur des impôts demis de ses fonctions.



NDARINFO.COM