Saint-Louis : Paralysie totale dans les services de l'hôpital à l'exception des urgences

La grève des syndicats des travailleurs de la santé a lourdement affecté le centre hospitalier régional de la ville de Saint-Louis et les autres structures sanitaires de la région. Les patients venus de partout en consultations ou pour se faire soigner ont été obligés tous simplement de rebrousser chemin.



C'est le cas au service de la maternité où le slogan "maternité sans sage-femme" est bien appliqué par le personnel médical. Toutes les sages-femmes ont été instruites par leurs responsables de rester chez elles. Une situation vivement déplorée par les nombreuses femmes trouvées sur place. "Je viens de Médina Darou et j'accompagne ma belle-sœur qui a accouché récemment par césarienne. Elle avait un rendez-vous aujourd'hui pour des soins, mais nous n'avons trouvé personne. On nous a fait savoir que le personnel de santé est en grève. Nous sommes ici depuis 07 heures du matin et il est 11 heures, mais il n'y a aucun médecin ni infirmière encore moins de sage-femme. C'est vraiment déplorable ", a laissé entendre l'accompagnatrice d'une patiente.



Une autre qui occupait la place juste d'à côté a également exprimé sa désolation par rapport à cette grève du personnel de santé. " Cette grève nous affecte beaucoup parce que nous sommes venues de très loin pour des soins, mais le service ne fonctionne pas. Nous n'avons vu aucun membre du personnel médical de cet hôpital. J'ai amené ma nièce pour un pansement après son accouchement par césarienne, mais voilà que nous sommes obligés de rebrousser chemin. Cela est anormal", a-t-elle lancé dans un air de colère.



Une situation qui n'a pas surpris certaines femmes qui, à l'annonce de cette grève, ont pris d'assaut les structures sanitaires la veille afin d'être prises en charge. Leurs camarades en revanche, devront prendre leur mal en patience en attendant la fin de cette grève.





