Saint-Louis : Pastef savoure sa victoire et réclame justice pour ses militants agressés au marché SOR

C’est la première sortie de Pastef/Saint-Louis après sa victoire écrasante sur les coalitions de l’opposition au scrutin législatif du 17 novembre 2024. D’un air ironique, Modou Mbène GUÈYE, le coordonnateur de Patriotes, a commenté la marge d'avance considérable que la mouvance présentielle a obtenue sur ses adversaires. « Les coups ont été sévères. C’est la première fois que nous remportons toutes les 5 communes du département Saint-Louis », s’est-il réjoui.



Il a salué le travail mené par les coordonnateurs départementaux de concert avec les alliés. « Nos députés sont conscients de l’ampleur de la tâche et mèneront leur mission à bon escient », a laissé entendre M.GUEYE.



Le chef de file de Patriotes a par ailleurs fustigé la léthargie du maire de Saint-Louis Mansour FAYE qui, pour eux, « ne mérite plus d’être l’édile de la ville ». « Nous ne pourrons pas le supporter pour deux ans encore. Nous invitons les hautes autorités à organiser une élection municipale anticipée à défaut d’installer une délégation spéciale. Il ne travaille plus. Il sabote », a dénoncé le DG de l’ASEPEX.



Il a réclamé justice pour les violences que leurs partisans ont subies lors du passage de la caravane de l’intercoalition Samm Sa Kaddu-Takku Wallu à Saint-Louis durant la campagne. « Une agression similaire a été perpétrée par les marrons du feu. Cette fois-ci, nous avons déposé une plainte devant les juridictions », a-t-il fait savoir.