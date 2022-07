Saint-Louis : Pose de la première pierre de l'hôpital Me Alioune Badara Cissé

Bâtir un système sanitaire à la hauteur des défis actuels et futurs. Telle est l'ambition du programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des hôpitaux, à travers son plan d'action prioritaire (PAP2A) initié par l'Etat du Sénégal. C'est dans cette optique que le président Macky Sall a procédé, ce jeudi, à la pose de la première pierre du centre hospitalier de Saint-Louis.



Cet hôpital ultramoderne sera construit sur le site l'ex-hôtel Mame Coumba Bang. Il comprendra un complexe de bâtiments publics de niveau 4, doté de 400 lits, dont 350 pour le grand public et 50 pour l'aile VIP, construit selon les standards internationaux avec une gamme complète de services médicaux et des installations adaptées pour des soins de qualité. En plus des services de base d'un centre de niveau 4, ce centre offrira également des services spécialisés de pointe actuellement inexistants dans la région comme l'Oncologie centrée sur les cancers du digestif, la cardiologie et la neurochirurgie.





Avec l'exploitation imminente du gaz et du pétrole, un service des grands brûlés est aussi prévu. En plus des services d'une grande importance, cette infrastructure nationale comprendra un système d'information hospitalier connecté pour la création de dossiers électroniques des patients et pour la prise de rendez-vous en ligne. Son aménagement sera aussi plus respectueux de l'environnement avec l'aménagement d'espaces verts et une alimentation en énergie renouvelable permettant des économies d'énergie à hauteur de 80% pour l'approvisionnement en eau, l'éclairage externe et la climatisation.



Un système d'assainissement sera également installé pour le traitement des déchets biomédicaux. C'est donc des services de santé de qualité et des équipements de pointe pour un accès à la population locale, à des soins médicaux de qualité pour plus d'un million d'habitants.



Avec cet hôpital de dernière génération, la région de Saint-Louis va connaître un important rayonnement international en termes de prestations de soins de santé. La durée des travaux est de 18 mois.