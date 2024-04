Saint-Louis : Pourmera Diop célèbre l'indépendance dans le social

En marge de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal, la responsable libérale a mené hier une action sociale en faveurs de daaras et de détenus de la Maison d'arrêt et de Correction de Saint-Louis.



" Maître Abdoulaye Wade, notre mentor, est un homme d'un cœur grand. C'est une vertu que devons porter, nous les membres de son parti", a-t-elle dit.



La secrétaire communale du Pds s'est réjoui du respect du mot d'ordre de vote en faveur de la coalition Diomaye Président par les militants de Saint-Louis en réaffirmant son engagement derrière Karim Wade. Mme Diop a salué le dynamisme du comité électoral mis sur place et piloté par Mayoro Faye.



Elle a réfuté par ailleurs l'existence d'un secrétariat urbain du Pds à Saint-Louis, en soutenant que l'assemblée ayant abouti à la mise en place de cette instance, n'a pas été transparente.