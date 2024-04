Saint-Louis : Pourmera Diop poursuit ses actions sociales

Après avoir remis des dons aux daaras de Saint-Louis et des détenus de la Maison d'Arrêt et de Correction, la responsable du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) a remis des kits alimentaires à ses sympathisants en vue de leur assurer une bonne célébration de la Korité. Ces derniers ont magnifié cette marque de générosité et réitéré leur engagement derrière leur leader.