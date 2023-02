Saint-Louis : Président Macky Sall attendu au centenaire du PMS, samedi.

Le Président Macky Sall est annoncé samedi prochain à Saint-Louis. Il doit présider la cérémonie officielle marquant les 100 ans du Prytanée militaire Charles N’Tchororé.



L’information, relayée par Vox Populi, est donnée par le président de l’Amicale des anciens enfants de troupe, Saliou Momar Ngom, qui animait hier une conférence de presse lançant les célébrations du centenaire de l’établissement.



L’Amicale des anciens enfants de troupe prévoit de mener une série d’activités durant toute l’année 2023 pour marquer l’événement. Celles-ci ont démarré par une randonnée pédestre et une journée de désherbage de cimetières, notamment.



Saliou Momar Ngom indique que leur amicale enchaînera avec d’autres actions telle que «la réhabilitation de salles de classe de deux écoles : une qui était un abri-provisoire à Bango et l’autre à l’école Serigne Babacar Guèye, avec construction de toilettes séparées pour garçons et filles et pour enfants handicapés».