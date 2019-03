Saint-Louis : Temps poussiéreux, ce weekend

Le temps restera poussiéreux sur une bonne partie du pays dont la zone nord au cours de ce weekend, renseigne un bulletin de l'ANACIM.



La chaleur diurne restera relativement sensible sur le territoire national où des pics de 34 à 36°C seront enregistrés sur les régions Sud et Centre. Ailleurs, les maxima varieront entre 25°C à Dakar et 30 à 33°C à Saint-Louis, note l'agence météorologique.



Les visibilités seront fortement réduites dans la ville tricentenaire et sur la Côte par des particules de poussière en suspension.



