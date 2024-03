Saint-Louis : Thierno Alassane Sall promet de renégocier les licences de pêche

Le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars, Thierno Alassane Sall, a promis lundi à Saint-Louis (nord), de renégocier les licences de pêche, s’il accédait à la magistrature suprême.



S’entretenant avec des journalistes en marge d’une tournée dans la ville de Saint-Louis, M. Sall a déclaré qu’il allait ”renégocier les licences de pêche et revoir l’ensemble des licences qui ont fait que le Sénégal est perdant sur toute la ligne”.



”Saint-Louis, c’est une ville de pêcheurs. Et aujourd’hui, vous savez que beaucoup de gens de Guet Ndar et d’ailleurs sont parmi ceux qui se sont lancés dans l’aventure de l’émigration clandestine +Barça ou Barsakh+”, estimant que le Sénégal doit reprendre sa souveraineté culturelle, notamment Saint-Louis.



”Saint-Louis, le nom même c’est un roi français. Pour une République quand même c’est déjà une aberration. En plus qu’on continue à garder le nom d’un roi étranger pour une ville aussi importante, ça n’a aucun sens. Et tout Saint-Louis d’ailleurs porte les stigmates de la colonisation, Faidherbe, etc.”, a dénoncé Thierno Alassane Sall.



”Donc, il nous faut d’abord reprendre notre souveraineté culturelle, notre souveraineté économique”, a préconisé le leader du parti République des valeurs.



APS