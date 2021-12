Saint-Louis : Un CRD autour des mérites du "One health" - vidéo

Le Gouverneur de Saint-Louis a présidé lundi un comité régional de développement (CRD) sur une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire de la santé dénommée ’’One health’’. Plusieurs acteurs de la santé, de l’élevage et des médias ont réfléchi sur les interconnexions entre les animaux, les personnes, les plantes et leur écosystème. Le docteur Adjaratou Ndiaye, Secrétaire Permanent du Haut Conseil pour la sécurité sanitaire est revenu sur les bénéfices de cette option.