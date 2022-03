Saint-Louis : Un ouvrage sur le Ceebu Jën pose le débat sur la souveraineté économique – vidéo

Après l’inscription du Ceebu Jeun au patrimoine mondial par l’Unesco, une réflexion croisée entre Amadou Alpha SY et Fatima Fall NIANG étoffe les rayons des librairies. Le regard du philosophe et de la spécialiste en conservation et médiation culturelle intitulé « Le Jën: un patrimoine bien sénégalais », revient notamment sur le processus qui a abouti à cette reconnaissance mondiale qui a suscité une bouffée de joie. L’ouvrage présenté devant un parterre de notabilités, d’écrivains et d’artistes évoque également la lancinante question de la souveraineté économique, en invitant les autorités en a faire qu’un simple slogan mais "une réalité vécue".